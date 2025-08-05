В Самарской области установят более 40 новых светофоров

Ежегодно 5 августа празднуют Международный день светофора. Светофоры — это важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает сохранить экологию. В 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется установить 42 современных светофора типа Т.7 на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети.