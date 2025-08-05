В Самарской области установят более 40 новых светофоров

Ежегодно 5 августа празднуют Международный день светофора. Светофоры — это важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает сохранить экологию. В 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется установить 42 современных светофора типа Т.7 на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети.
Светофоры Т.7 предназначены для дополнения нерегулируемых пешеходных переходов, привлекая внимание водителей к возможному появлению пешеходов на дороге.
В текущем дорожном сезоне 14 новых светофоров Т.7 будут установлены в Волжском районе в ходе капитального ремонта участка Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка длиной 4 км. Они появятся в селе Подъем-Михайловка на 7 пешеходных переходах.
В Большеглушицком районе установлено 12 светофоров на автодороге «Самара — Большая Черниговка» — Южный, где на участке протяженностью 14,7 км уже завершен капремонт. Светофорные объекты устроены на 3-х нерегулируемых перекрестках.
Еще 8 светофорных объектов с мигающим желтым сигналом появятся в поселке Ровный на региональной трассе «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак в муниципальном районе Сергиевский, которая будет капитально отремонтирована по двухгодичному контракту.
Так же в рамках капремонта на дороге «Сызрань — Шигоны» — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс», проходящей по селу Муранка в Шигонском районе, появятся 4 новых светофора Т.7 на двух пешеходных переходах возле остановок общественного транспорта.
Кроме того, 4 светофора уже установлены на трассе «Урал» — Светлый Ключ вблизи поселка Маршанка в Красноярском районе.
Для снижения риска ДТП на дорогах регионального значения предусмотрены дополнительные меры безопасности. Помимо установки светофоров, запланированы работы по строительству тротуаров, организации уличного освещения, установке барьерных и пешеходных ограждений, созданию искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки и другим мероприятиям. Это поможет предотвратить появление новых очагов аварийности и сделать передвижение по дорогам максимально безопасным.
Напомним, в 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 230 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти.