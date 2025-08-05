Дончане тратят на бензин в среднем почти 4900 рублей в месяц

Как показало исследование, Ростовская область заняла шестое место в списке регионов с наибольшими суммарными тратами на АЗС. За первые шесть месяцев 2025 года автовладельцы региона потратили на бензин и дизельное топливо суммарно 14,7 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатель прошлого года. Среди регионов страны лидирует Москва, где жители за тот же период оставили на заправках свыше 63,9 миллиардов рублей. Вторую позицию занимает Подмосковье с показателем 39 миллиардов рублей, далее следуют Санкт-Петербург (26 млрд рублей), Краснодарский край (25 млрд рублей) и замыкает пятерку лидеров Свердловская область с объемом топливных расходов в размере 15,8 млрд рублей.