Дончане тратят на бензин в среднем почти 4900 рублей в месяц

В среднем каждый месяц жители Ростовской области тратят на топливо 4 867 рублей. А за год средний чек за одну заправку вырос на 9% и составил около 1 288 рублей. Такие данные предоставили аналитики программы лояльности СберСпасибо, которые изучили траты на автозаправочных станциях среди пользователей по всей России за первое полугодие 2025 года.
Как показало исследование, Ростовская область заняла шестое место в списке регионов с наибольшими суммарными тратами на АЗС. За первые шесть месяцев 2025 года автовладельцы региона потратили на бензин и дизельное топливо суммарно 14,7 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатель прошлого года. Среди регионов страны лидирует Москва, где жители за тот же период оставили на заправках свыше 63,9 миллиардов рублей. Вторую позицию занимает Подмосковье с показателем 39 миллиардов рублей, далее следуют Санкт-Петербург (26 млрд рублей), Краснодарский край (25 млрд рублей) и замыкает пятерку лидеров Свердловская область с объемом топливных расходов в размере 15,8 млрд рублей.
Отметим, что категория «АЗС» остается одной из самых популярных в программе лояльности. Так, в первом полугодии 2025 года число клиентов, списывающих бонусы в этой категории, увеличилось в среднем на 16%.
Российские автомобилисты чаще посещали автозаправочные станции в июне, а меньше всего — в феврале. Жители Донского региона ежемесячно тратят примерно 4867 рублей на бензин, прирост показателя за год составил лишь 1,7%. Наибольшие траты на топливо наблюдаются среди населения Чукотского АО (11 211 ₽), ЛНР (9 190 ₽) и Магаданской области (8 431 ₽). По крупным городам лидирует Санкт-Петербург с расходами 6006 рублей, Москва занимает 14-е место с суммой около 5750 рублей в месяц.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Ростовская область — один из самых автомобильно активных регионов страны. Несмотря на общий рост цен на топливо, динамика затрат ростовчан, по нашим данным, остается относительно сдержанной. Это говорит о рациональном подходе людей к планированию личных финансов, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Исследование показало, что среди автомобилистов больше всего россиян в возрасте 35−65 лет. При этом они формируют 68% всех транзакций на АЗС, а мужчины тратят на топливо в среднем почти вдвое больше женщин. Доля водителей 18−35 лет снизилась до 27%, еще 5% операций совершают автомобилисты старше 65 лет.
Всего было проанализировано свыше 195 миллионов обезличенных транзакций среди пользователей программы в категории «АЗС». В выборку вошли клиенты в возрасте от 14 лет и старше из 86 регионов России.