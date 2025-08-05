В Междуречье сделали дорогу и парковку

Работы проводились в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Участок стал удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно важна новая парковка — на ней смогут останавливаться не только легковые машины, но и школьные автобусы.