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В Междуречье сделали дорогу и парковку

В поселке Междуречье Черняховского округа завершен ремонт дороги, тротуара и парковочной зоны. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: пресс-служба города Черняховска

Работы проводились в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Участок стал удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно важна новая парковка — на ней смогут останавливаться не только легковые машины, но и школьные автобусы.

По словам местных жителей, территория рядом со школой долгое время нуждалась в благоустройстве. Теперь здесь ровное дорожное покрытие, оборудованные тротуары и место для разворота транспорта.

Ранее мы писали о том, что в Черняховске создадут витражи о весне 1945 года.