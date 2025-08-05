За месяц из Хабаровска за границу вывезли восемь собак

В международном аэропорту Хабаровск (Новый) оформили ветеринарные документы для восьми собак, отправившихся вместе с хозяевами за границу. Большинство питомцев вылетели в Турцию и Таиланд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 1 по 31 июля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз за рубеж восьми собак. Все животные покидали страну через международный аэропорт Хабаровск.
Больше всего четвероногих отправились в Турцию — трое. Еще двое полетели с хозяевами в Таиланд. По одному питомцу выехали в Грузию, Южную Корею и Италию.
Всего с начала года специалисты Россельхознадзора выдали документы на 47 собак и 20 кошек, которых владельцы решили взять с собой за границу.
Жителям напомнили, что ветеринарные сертификаты можно оформить заранее онлайн — через сайт Россельхознадзора. Также возможна подача заявления в территориальном управлении ведомства по месту проживания или отправки животного.