Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За месяц из Хабаровска за границу вывезли восемь собак

Питомцы улетели с хозяевами в Италию, Корею, Грузию, Турцию и Таиланд.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Хабаровск (Новый) оформили ветеринарные документы для восьми собак, отправившихся вместе с хозяевами за границу. Большинство питомцев вылетели в Турцию и Таиланд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 1 по 31 июля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз за рубеж восьми собак. Все животные покидали страну через международный аэропорт Хабаровск.

Больше всего четвероногих отправились в Турцию — трое. Еще двое полетели с хозяевами в Таиланд. По одному питомцу выехали в Грузию, Южную Корею и Италию.

Всего с начала года специалисты Россельхознадзора выдали документы на 47 собак и 20 кошек, которых владельцы решили взять с собой за границу.

Жителям напомнили, что ветеринарные сертификаты можно оформить заранее онлайн — через сайт Россельхознадзора. Также возможна подача заявления в территориальном управлении ведомства по месту проживания или отправки животного.