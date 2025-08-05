В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в подъездах домов в районе проведения учений. В администрации Симферополя эту информацию РИА Новости Крым подтвердили.