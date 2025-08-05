В Красноярском крае запустят новые модельные библиотеки: где и когда

«Обновление библиотек по модельному стандарту проходит в крае с 2019 года в рамках нацпроекта “Культура”. За это время в регионе появилось уже 19 модельных библиотек — это современные и стильные многофункциональные пространства. Здесь можно проводить время всей семьей, встретить единомышленников, работать и открывать в себе новые таланты. Мы видим, что востребованность библиотек среди жителей растет год от года. Нацпроект “Семья” позволит продолжить обновление учреждений в территориях», — прокомментировал региональный министр культуры Аркадий Зинов.
Где появятся библиотеки:
- Минусинский муниципальный округ.
- Назаровский муниципальный округ.
- Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ.
- Боготольский муниципальный округ.
- Енисейск.
Что здесь будет сделано:
- ремонт помещений;
- обновление книжных фондов;
- монтаж высокотехнологичного оборудования;
- установка эргономичной мебели.
Где появится первая из библиотек:
- Село Городок Минусинского района.