Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае запустят новые модельные библиотеки: где и когда

КРАСНОЯРСК, 5 августа, ФедералПресс. В Красноярском крае в 2025 году будут введены в эксплуатацию пять модельных библиотек. Работы запланированы в рамках национального проекта «Семья», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Обновление библиотек по модельному стандарту проходит в крае с 2019 года в рамках нацпроекта “Культура”. За это время в регионе появилось уже 19 модельных библиотек — это современные и стильные многофункциональные пространства. Здесь можно проводить время всей семьей, встретить единомышленников, работать и открывать в себе новые таланты. Мы видим, что востребованность библиотек среди жителей растет год от года. Нацпроект “Семья” позволит продолжить обновление учреждений в территориях», — прокомментировал региональный министр культуры Аркадий Зинов.

Где появятся библиотеки:

  • Минусинский муниципальный округ.
  • Назаровский муниципальный округ.
  • Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ.
  • Боготольский муниципальный округ.
  • Енисейск.

Что здесь будет сделано:

  • ремонт помещений;
  • обновление книжных фондов;
  • монтаж высокотехнологичного оборудования;
  • установка эргономичной мебели.

Где появится первая из библиотек:

  • Село Городок Минусинского района.