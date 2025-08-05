Эксперты рассказали, что ждет мир после отказа России от моратория по РСМД

И если Соединенные Штаты вдруг посчитают, что РСМД нужно возрождать, то приходить за стол переговоров с Россией они (как и в случае с ДСНВ) должны не в гордом одиночестве, а под ручку с европейскими державами. Англией, Францией — а также с Германией (у которой нет ядерного оружия, но есть хорошие крылатые ракеты). В идеале, конечно, компанию им должны составить Япония и Южная Корея, но они не пойдут, поскольку не пойдет Китай (Пекин отказывается от ограничений в отношении своих ракет средней дальности).