Эксперты рассказали, что ждет мир после отказа России от моратория по РСМД

В понедельник, 4 августа, российское министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором сообщалось, что условия для сохранения «одностороннего моратория» на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования исчезли. Теперь Россия будет определять конкретные параметры ответных мер, исходя из анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования.
Причины отказа России моратория
Политолог Геворг Мирзаян на страницах «ВЗГЛЯД. РУ» приводит три причины отказа Москвы от моратория по РСМД.
Эксперт считает, что это решение позволяет Москве приступить к развертыванию своих РСМД. В частности, новейшей ракеты «Орешник». Из заявлений Путина и Лукашенко на Валааме можно сделать вывод, что эти ракеты получат не только российские войска, но и Белоруссия. В качестве второй и третьей причины Мирзаян называет отрезвление Трампа, который «заигрался в свои маскулинные игры», и Европы, которая «превращается из простого американского вассала в полноценного самостоятельного противника».
И если Соединенные Штаты вдруг посчитают, что РСМД нужно возрождать, то приходить за стол переговоров с Россией они (как и в случае с ДСНВ) должны не в гордом одиночестве, а под ручку с европейскими державами. Англией, Францией — а также с Германией (у которой нет ядерного оружия, но есть хорошие крылатые ракеты). В идеале, конечно, компанию им должны составить Япония и Южная Корея, но они не пойдут, поскольку не пойдет Китай (Пекин отказывается от ограничений в отношении своих ракет средней дальности).
Так что если Трамп продолжит «качать ситуацию» в стиле этих его пресловутых «двух подлодок», скорее всего, Кремль ответит столь же пресловутыми двумя «Орешниками» в Белоруссии.
Что будет дальше
Эксперт Дмитрий Стефанович в интервью «ПИР-центру» высказал мнение, что теперь Россия может провести «испытания в боевых условиях» ракет в рамках СВО.
Я не сомневаюсь в том, что довольно скоро нас ждут и публичные испытания, и подчеркнуто открытое развертывание ракетных комплексов соответствующих классов. Возможны и различные торжественные мероприятия по вручению боевых знамен ракетным полкам или бригадам нового формирования — причем не исключена и преемственность с «операторами» «Пионеров» [мобильный грунтовой ракетный комплекс с двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности] и «Рельефов» оперативно-стратегический ракетный комплекс] из 1980-х годов.
Эксперт также обращает внимание, что в ближайшем будущем в арсенале Вооруженных сил России появятся новые ракетные комплексы средней и меньшей дальности. И участниками этих процессов могут стать не только РВСН с «Орешником», как уже было объявлено ранее, но и ракетные бригады Сухопутных войск, и береговые части Военно-морского флота.
Оценивая влияние решения России на политическую ситуацию в мире, политолог говорит, что существующую реальность нельзя назвать безальтернативной.
Более того, в будущем нас может ожидать и более комплексный «ДРСМД 2.0» с большим числом участников и более нюансированным охватом.