Метеозависимым на заметку: изменились даты магнитных бурь в августе

Жителей Самарской области предупредили о новых сроках геомагнитной активности. По обновлённым данным, слабые магнитные бури ожидаются с 11 по 14 августа включительно.
Согласно информации Gismeteo, в эти дни индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов, что соответствует уровню «слабой бури». Метеочувствительным людям рекомендуется учитывать это при планировании дел.
Ранее мы писали, что школьники Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена».
Напомним, в областной столице 3 августа умер адвокат Анатолий Кузнецов.
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