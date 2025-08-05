В Самаре создали летающую модель экраноплана для испытаний над водой

Инженеры и студенты Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили испытательную летающую модель экраноплана «ОРОС-1». Проект реализуется по заказу московской компании «Ферсель», создающей десятиместный пассажирский экраноплан для полётов над водой.
Модель в пять раз меньше будущего аппарата — длина около 3,5 метров, она беспилотная и оснащена тремя электродвигателями. В ходе испытаний будут проверены аэродинамические и гидродинамические характеристики конструкции, в том числе взлёт и посадка на воду.
Как сообщают в пресс-службе вуза, экраноплан рассчитан на использование в труднодоступных регионах — ему не нужен аэродром, достаточно понтона. Скорость полёта модели — до 90 км/ч.
Работы длились девять месяцев и велись на базе университета в сотрудничестве с «Ферсель». К проекту активно привлекались студенты. Испытания планируют провести на одном из водоёмов в Самаре.
Проект поддержан Минобрнауки в рамках Десятилетия науки и технологий.
Ранее в Самарском университете открылся центр обработки данных эксперимента SPD.
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