В Самаре создали летающую модель экраноплана для испытаний над водой

Модель в пять раз меньше будущего аппарата — длина около 3,5 метров, она беспилотная и оснащена тремя электродвигателями. В ходе испытаний будут проверены аэродинамические и гидродинамические характеристики конструкции, в том числе взлёт и посадка на воду.