Прокуратура: В Батайске техникум загрязнял атмосферный воздух

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства загрязнял воздух, используя так называемые стационарные источники выбросов — трубы, элементы вентиляции, воздуховоды или гаражи под открытым небом.