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Прокуратура: В Батайске техникум загрязнял атмосферный воздух

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства загрязнял воздух, используя так называемые стационарные источники выбросов — трубы, элементы вентиляции, воздуховоды или гаражи под открытым небом.

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Причиной загрязнения послужило отсутствие оценки влияния работы этих объектов на окружающую среду, также никто не проводил инвентаризацию данных конструкций.

«Заместитель директора учреждения привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа», — пишет источник.

Директор получил представление от надзорного органа, обязывающее выполнить предписанные законом требования и поставить опасные объекты на госучет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в пруду в Шахтах из-за некачественной воды.