Прокуратура: В Батайске техникум загрязнял атмосферный воздух

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Причиной загрязнения послужило отсутствие оценки влияния работы этих объектов на окружающую среду, также никто не проводил инвентаризацию данных конструкций.
«Заместитель директора учреждения привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа», — пишет источник.
Директор получил представление от надзорного органа, обязывающее выполнить предписанные законом требования и поставить опасные объекты на госучет.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в пруду в Шахтах из-за некачественной воды.