В Омск привезли рэтро-ноутбук из СССР

В Омск привезли уникальный экспонат — первый (и последний) советский ноутбук «Электроника МС1504». Устройство в рабочем состоянии было куплено для омского музея ретроЭВМ в Москве. Ноутбук был собран на минском заводе «Интеграл» в начале 90-ых.
Особенностью этого экземпляра заключается в его отличном техническом состоянии, полностью оригинальной комплектации и возможности восстановить работоспособность устройства. Ноутбук оснащен отечественной элементной базой, на нем установлен процессор ДЛ-24А.
Фото: Юрий Сергиенко.
Для своего времени это был достаточно мощный образец, который при этом был совместим с западными компьютерами того времени. В 1993 году стоимость такого ноутбука достигала 500 долларов США, что было эквивалентно почти восьми средним месячным зарплатам в России.
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