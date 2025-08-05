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В Омск привезли рэтро-ноутбук из СССР

Уникальную технику выставят в омском музее рэтроЭВМ.

Источник: Комсомольская правда

В Омск привезли уникальный экспонат — первый (и последний) советский ноутбук «Электроника МС1504». Устройство в рабочем состоянии было куплено для омского музея ретроЭВМ в Москве. Ноутбук был собран на минском заводе «Интеграл» в начале 90-ых.

Особенностью этого экземпляра заключается в его отличном техническом состоянии, полностью оригинальной комплектации и возможности восстановить работоспособность устройства. Ноутбук оснащен отечественной элементной базой, на нем установлен процессор ДЛ-24А.

Фото: Юрий Сергиенко.

Для своего времени это был достаточно мощный образец, который при этом был совместим с западными компьютерами того времени. В 1993 году стоимость такого ноутбука достигала 500 долларов США, что было эквивалентно почти восьми средним месячным зарплатам в России.

Ранее мы писали, что в Омске представили эскизный рендер нового спорткомплекса «Динамо».