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Дороги Курортного района Петербурга ждут глобальные изменения в 2025 году

Курортный район Северной столицы ожидает крупное обновление дорожной инфраструктуры в течение 2025 года. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Уже сейчас готов ряд значимых объектов. После ремонта Линдуловская дорога, соединяющая Петербург и Ленобласть, стала удобнее благодаря новому покрытию длиной два километра и площади укладки в 27 тысяч квадратных метров.

Еще одно достижение — полное восстановление дороги на Вокзальной улице в Репино, где уложено более 5,6 тысяч квадратных метров свежего асфальта.

Работы продолжаются и охватывают ключевые транспортные артерии района: продолжается обновления 30-километрового участка Приморского шоссе между поселком Солнечное и рекой Приветной. Планируется обновить и реконструировать порядка 3,5 километров Сестрорецкого шоссе.

На очереди реконструкция отрезка Горского шоссе протяженностью 5 километров от Выборгского шоссе до Пограничной улицы.