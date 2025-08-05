Дороги Курортного района Петербурга ждут глобальные изменения в 2025 году

Уже сейчас готов ряд значимых объектов. После ремонта Линдуловская дорога, соединяющая Петербург и Ленобласть, стала удобнее благодаря новому покрытию длиной два километра и площади укладки в 27 тысяч квадратных метров.
Еще одно достижение — полное восстановление дороги на Вокзальной улице в Репино, где уложено более 5,6 тысяч квадратных метров свежего асфальта.
Работы продолжаются и охватывают ключевые транспортные артерии района: продолжается обновления 30-километрового участка Приморского шоссе между поселком Солнечное и рекой Приветной. Планируется обновить и реконструировать порядка 3,5 километров Сестрорецкого шоссе.
На очереди реконструкция отрезка Горского шоссе протяженностью 5 километров от Выборгского шоссе до Пограничной улицы.