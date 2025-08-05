В Братске с 1 августа не работает почтовое отделение № 710 на улице Баркова. Теперь жителям, кто ходил за посылками по этому адресу, предлагают временно пользоваться услугами отделения № 700. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления, которым поделился местный житель.