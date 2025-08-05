В Братске с 1 августа не работает почтовое отделение № 710 на улице Баркова. Теперь жителям, кто ходил за посылками по этому адресу, предлагают временно пользоваться услугами отделения № 700. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления, которым поделился местный житель.
— Альтернативный вариант, который предлагают горожанам, их не устраивает. Потому что отделение № 700 находится далеко от района Телецентра, и добираться туда пенсионерам будет неудобно, — рассказал один из жителей.
На официальном сайте Почты России также есть информация, что отделение на улице Баркова временно не работает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 5 по 8 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций.