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В Братске с 1 августа не работает почтовое отделение № 710 на улице Баркова

Людям предлагают временно пользоваться услугами отделения № 700.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске с 1 августа не работает почтовое отделение № 710 на улице Баркова. Теперь жителям, кто ходил за посылками по этому адресу, предлагают временно пользоваться услугами отделения № 700. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления, которым поделился местный житель.

— Альтернативный вариант, который предлагают горожанам, их не устраивает. Потому что отделение № 700 находится далеко от района Телецентра, и добираться туда пенсионерам будет неудобно, — рассказал один из жителей.

На официальном сайте Почты России также есть информация, что отделение на улице Баркова временно не работает.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 5 по 8 августа будет временно не работать вещание ТВ и радиостанций.