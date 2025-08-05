Хоценко: «Омская область становится все более привлекательной для соотечественников»

Кроме того, государство оказывает помощь с жильем и оформлением документов. Семьи с детьми могут частично компенсировать расходы на аренду жилья или проживание в гостинице (до 70 000 рублей), а также затраты на нотариальное заверение переведённых документов (до 12 000 рублей). Для тех, кто планирует открыть собственное дело, предусмотрена социальная выплата в размере до 300 000 рублей.