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Хоценко: «Омская область становится все более привлекательной для соотечественников»

В 2025 году регион принял более 750 новых жителей.

Источник: Комсомольская правда

Омская область продолжает укреплять лидирующие позиции по количеству переселившихся соотечественников. По словам Виталия Хоценко, Омская область создает достойные условия для переезда и успешной адаптации прибывших в регион соотечественников.

«Все больше семей выбирают Омскую область для постоянного проживания. С начала этого года наш регион принял более 750 новых жителей. Всего за последние 15 лет в регион переехали свыше 50 тысяч человек из 20 стран мира», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Среди мер поддержки — единовременная денежная выплата в размере 70 000 рублей тем, кто трудоустраивается по востребованным специальностям, таким как здравоохранение, образование, социальное обслуживание и сельское хозяйство. Участники программы переселения соотечественников также могут рассчитывать на подъемное пособие: 15 000 рублей для участника программы и 7500 рублей на каждого члена семьи.

Кроме того, государство оказывает помощь с жильем и оформлением документов. Семьи с детьми могут частично компенсировать расходы на аренду жилья или проживание в гостинице (до 70 000 рублей), а также затраты на нотариальное заверение переведённых документов (до 12 000 рублей). Для тех, кто планирует открыть собственное дело, предусмотрена социальная выплата в размере до 300 000 рублей.

В этом году соотечественникам предоставлена возможность временного размещения в Центре помощи семье и детям, в том числе в социальной гостинице. Расходы на проживание в ней также компенсируются.