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В Кишиневе заработали первые школьные ярмарки: Рассказываем, где уже можно подготовить своих детей к 1 сентября

Школьные ярмарки будут работать до 10 сентября включительно.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе заработали первые школьные ярмарки.

До 1 сентября осталось не так много времени, в связи с чем родителям советуют готовить детей к школе заранее. Выбрать и приобрести школьные принадлежности и форму удобно на ярмарках, которые открываются в различных секторах города.

Первые специализированные торговые точки появились в Кишинёве по адресам: бульвар Штефана чел Маре, 8, ул. Измаил-пересечение с бул. Д. Кантемира, ул. М. Варлаама, на участке между улицами Тигина и Армянская.

Школьные ярмарки будут работать до 10 сентября включительно.

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