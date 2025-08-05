На Байкале спасли лису-попрошайку

На Байкале лиса, которая зимовала на острове Огой и попрошайничала у туристов, вернулась на материк. Ее переселили сотрудники нацпарка «Заповедное Прибайкалье», чтобы спасти популяцию редкой полевки, сообщает региональный портал «ИрСити».
Хищница перебралась на остров зимой, по льду. Весной лед растаял, и животное оказалось в изоляции. Природной пищи на Огое почти не было, поэтому лиса питалась подачками. Туристы оставляли ей еду и даже сладости.
Сотрудники нацпарка зафиксировали около 150 обращений с просьбой спасти лису. Люди опасались, что к осени она погибнет. А специалисты объяснили, что присутствие хищника вредит местной экосистеме.
Ветеринар подтвердил, что животное здорово. Это молодая упитанная самка. Ее выпустили в дикую природу в районе Еланцынского лесничества. По словам научного сотрудника нацпарка Татьяны Десятовой, лисе придется отвыкать от выпечки и возвращаться к охоте.
Экологи напомнили, что лисы регулярно попадают на Огой: некоторые добираются туда даже вплавь, их привлекает туристическая еда. Из-за подкармливания звери теряют навыки охоты и становятся зависимыми от человека.