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На Байкале спасли лису-попрошайку

Нацпарк планирует переселять лис и в дальнейшем. Основная цель — сохранить экосистему и защитить краснокнижных грызунов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Лиса стоит на фоне озера
Источник: @redirkutsk

На Байкале лиса, которая зимовала на острове Огой и попрошайничала у туристов, вернулась на материк. Ее переселили сотрудники нацпарка «Заповедное Прибайкалье», чтобы спасти популяцию редкой полевки, сообщает региональный портал «ИрСити».

Хищница перебралась на остров зимой, по льду. Весной лед растаял, и животное оказалось в изоляции. Природной пищи на Огое почти не было, поэтому лиса питалась подачками. Туристы оставляли ей еду и даже сладости.

Сотрудники нацпарка зафиксировали около 150 обращений с просьбой спасти лису. Люди опасались, что к осени она погибнет. А специалисты объяснили, что присутствие хищника вредит местной экосистеме.

На Огое обитает ольхонская полевка — краснокнижный грызун. Лиса охотилась на нее и мешала восстановлению численности. Чтобы сохранить редкий вид, экологи приняли решение отловить и переселить хищницу.

Ветеринар подтвердил, что животное здорово. Это молодая упитанная самка. Ее выпустили в дикую природу в районе Еланцынского лесничества. По словам научного сотрудника нацпарка Татьяны Десятовой, лисе придется отвыкать от выпечки и возвращаться к охоте.

Экологи напомнили, что лисы регулярно попадают на Огой: некоторые добираются туда даже вплавь, их привлекает туристическая еда. Из-за подкармливания звери теряют навыки охоты и становятся зависимыми от человека.