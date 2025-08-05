Новым почетным гражданином Екатеринбурга стала узница гетто Валентина Рябцева

Валентину Рябцеву, бывшую узницу гетто во времена Великой Отечественной войны, удостоили почетного звания гражданина Екатеринбурга решением городской Думы, принятым 5 августа.
Детство Валентины Владимировны пришлось на тяжелые военные времена. Осенью 1942-го вместе с семьей она оказалась в польском концлагере в Белостоке, позже жила в Кенигсбергском гетто.
— После окончания войны она работала учителем русского языка и литературы в образовательных учреждениях страны, из них почти 30 лет — в образовательных учреждениях Свердловска — Екатеринбурга. На протяжении 25 лет являлась директором школы, ныне гимназии № 120, — уточнили в мэрии Екатеринбурга.
Будучи пенсионером, Валентина Рябцева проявляла активную общественную позицию, вступив в 1993 году в региональную ассоциацию жертв нацизма и нацистских лагерей, регулярно проводя мероприятия памяти и рассказывая молодому поколению о трагических страницах истории.