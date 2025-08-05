Новым почетным гражданином Екатеринбурга стала узница гетто Валентина Рябцева

— После окончания войны она работала учителем русского языка и литературы в образовательных учреждениях страны, из них почти 30 лет — в образовательных учреждениях Свердловска — Екатеринбурга. На протяжении 25 лет являлась директором школы, ныне гимназии № 120, — уточнили в мэрии Екатеринбурга.