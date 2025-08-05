Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новым почетным гражданином Екатеринбурга стала узница гетто Валентина Рябцева

В мэрии Екатеринбурга выбрали нового почетного гражданина.

Источник: мэрия Екатеринбурга

Валентину Рябцеву, бывшую узницу гетто во времена Великой Отечественной войны, удостоили почетного звания гражданина Екатеринбурга решением городской Думы, принятым 5 августа.

Детство Валентины Владимировны пришлось на тяжелые военные времена. Осенью 1942-го вместе с семьей она оказалась в польском концлагере в Белостоке, позже жила в Кенигсбергском гетто.

— После окончания войны она работала учителем русского языка и литературы в образовательных учреждениях страны, из них почти 30 лет — в образовательных учреждениях Свердловска — Екатеринбурга. На протяжении 25 лет являлась директором школы, ныне гимназии № 120, — уточнили в мэрии Екатеринбурга.

Будучи пенсионером, Валентина Рябцева проявляла активную общественную позицию, вступив в 1993 году в региональную ассоциацию жертв нацизма и нацистских лагерей, регулярно проводя мероприятия памяти и рассказывая молодому поколению о трагических страницах истории.