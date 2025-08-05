Власти рассказали о транспортной и пешеходной доступности школы на Благовещенской

Новое здание школы № 58 на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Власти намерены открыть образовательное учреждение 1 сентября. Четырёхэтажное здание площадью 30 000 кв. м рассчитано на 1150 человек. Как сообщала глава горадминистрации Елена Дятлова, здесь будут учиться дети с микрорайона ул. Аксакова, с построенной «Русской Европы», высотных домов по ул. Суздальской. Для обеспечения транспортной доступности школы ранее была скорректирована работа двух автобусных маршрутов. К сложившемуся маршруту № 11 добавили две остановки — «Ул. Молодой Гвардии» и «Бульвар Снегова». «Маршрут автобуса № 26 продлили до ул. Флотской, чтобы увязать с районом Аксакова. Далее он пойдёт по ул. 3-го Белорусского фронта, Брестской и выйдет на привычный маршрут», — сообщал ранее глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. В третьей декаде августа до нового корпуса школы планируют продлить маршрут автобуса № 2А.