Хабаровские новобранцы начали осваивать боевые машины пехоты

На первом этапе под руководством инструкторов военнослужащие выполняют контрольный осмотр, проверяют системы очистки, приводят в действие двигатель и готовят машину к выходу на маршрут. После освоения начальных навыков вождения личный состав приступит к вождению по маршруту протяжённостью до двух километров.