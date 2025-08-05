Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские новобранцы начали осваивать боевые машины пехоты

Механики-водители учатся готовить БМП-2 к эксплуатации, осваивают трогание с места, переключение передач, повороты, движение с разной скоростью и экстренное торможение.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Хабаровском крае новые военнослужащие Восточного военного округа начали курс практического вождения боевых машин пехоты, передаёт пресс-служба окружного штаба.

Занятия проходят на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск, где для отработки первичных навыков оборудован специализированный автодром. Механики-водители учатся готовить БМП-2 к эксплуатации, осваивают трогание с места, переключение передач, повороты, движение с разной скоростью и экстренное торможение.

На первом этапе под руководством инструкторов военнослужащие выполняют контрольный осмотр, проверяют системы очистки, приводят в действие двигатель и готовят машину к выходу на маршрут. После освоения начальных навыков вождения личный состав приступит к вождению по маршруту протяжённостью до двух километров.

«Военнослужащим предстоит преодолеть инженерные препятствия, среди которых — колейный мост, минно-взрывное заграждение, противотанковый ров и маневренные участки», — добавили в ВВО.