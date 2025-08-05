Хабаровские новобранцы начали осваивать боевые машины пехоты

В Хабаровском крае новые военнослужащие Восточного военного округа начали курс практического вождения боевых машин пехоты, передаёт пресс-служба окружного штаба.
Занятия проходят на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск, где для отработки первичных навыков оборудован специализированный автодром. Механики-водители учатся готовить БМП-2 к эксплуатации, осваивают трогание с места, переключение передач, повороты, движение с разной скоростью и экстренное торможение.
На первом этапе под руководством инструкторов военнослужащие выполняют контрольный осмотр, проверяют системы очистки, приводят в действие двигатель и готовят машину к выходу на маршрут. После освоения начальных навыков вождения личный состав приступит к вождению по маршруту протяжённостью до двух километров.
«Военнослужащим предстоит преодолеть инженерные препятствия, среди которых — колейный мост, минно-взрывное заграждение, противотанковый ров и маневренные участки», — добавили в ВВО.