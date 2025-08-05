Свердловский министр отправила владельцев екатеринбургских киосков в суд

«Основная задача, которую мы пытались решить — продление договоров согласно федеральному постановлению. На что нам сообщили, что этот вопрос рассматривается в суде, и потом уже — после решения суда — будет принято решение. То есть, вопрос затянется на полгода минимум», — прокомментировал встречу Денис Рудаков, представитель регионального союза НТО.
В ходе беседы предприниматели пытались донести до правительства области главную проблему, с которой сталкиваются горожане из-за массового сноса НТО: многие снесенные киоски располагались на остановках общественного транспорта, которые содержали за свой счет. В настоящее время люди не только лишились торговых точек, но и навесов со скамейками, и пассажирам приходится ждать транспорт в некомфортных условиях. Проблема уже перешла из области бизнеса в общественную, считают представители НТО.
Главным предложением владельцев киосков было вернуть количество объектов нестанционарной торговли в Екатеринбурге на уровень января 2025 года — 1500 единиц. Этого они хотят добиться путем продления сроков договоров на размещение торговых объектов, своевременного выставления мест размещения киосков на торги, а также нормативного регулирования деятельности общепита и предоставления бытовых услуг через киоски. Предприниматели отметили, что насчет последнего пункта существует регламент, но он подходит только для оказания бытовых услуг и на практике фактически не работает.
Кроме того, на фоне массового сноса киосков в Екатеринбурге, в центре города и на гостевых маршрутах начинают появляться другие точки НТО. Их устанавливает организация МКУ Центр организации выставок и ярмарок. Новые киоски не считаются НТО и не попадают под требования, из-за которых сносят остальные торговые точки, отмечают бизнесмены.
«Эта организация за бюджетные деньги ставит точно такой же киоск, а потом сдает его в аренду по своему усмотрению, минуя процедуру торгов», — прокомментировал Денис Рудаков.
По его словам, МКУ «ЦОВЯ» сдает киоски в аренду только двум ИП, а остальным отказывает под различными предлогами.
«ФедералПресс» ранее писал, что представителей объединения владельцев киосков пригласили в приемную губернатора и правительства. Между тем, в Екатеринбурге начали сносить не только уличные точки по продаже продуктов питания, но и шиномонтажки, автомойки, автосервисы и киоски «Роспечати», что ставит под угрозу выживание местных газет. Снос киосков в Екатеринбурге является целенаправленной стратегией городских властей, которые максимально ужесточили требования к уличной торговле. У муниципалитета своя правда: 95% уличных точек не соответствуют городским правилам благоустройства.