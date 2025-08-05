Свердловский министр отправила владельцев екатеринбургских киосков в суд

В ходе беседы предприниматели пытались донести до правительства области главную проблему, с которой сталкиваются горожане из-за массового сноса НТО: многие снесенные киоски располагались на остановках общественного транспорта, которые содержали за свой счет. В настоящее время люди не только лишились торговых точек, но и навесов со скамейками, и пассажирам приходится ждать транспорт в некомфортных условиях. Проблема уже перешла из области бизнеса в общественную, считают представители НТО.