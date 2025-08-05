Фермеры из США отпугнули волков ссорой из кинофильма

В сцене, которую включают через громкоговорители, герои картины Чарли и Николь в исполнении Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон кричат друг на друга. Эмоциональная перепалка настолько громкая и пугающая, что становится частью стратегии по защите коров. В дополнение включают трек Thunderstruck группы AC/DC и звуки фейерверков.
По словам представителя Минсельхоза США в Орегоне, цель метода — выработать у хищников стойкую ассоциацию: человек — это опасность. Для этого специалисты используют дроны с тепловизорами и дистанционно включают записи, когда обнаруживают волков.
Такой способ работает: в одном из районов Орегона, где раньше за 20 дней волки загрызли 11 коров. За последние 85 дней потери сократились до двух животных. Отстрел в этом регионе не применяется.