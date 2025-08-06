Исчезнувшую часовню Айвазовского обнаружили в Крыму, изучив старое фото

О том, что именно на этой территории стояла часовня, свидетельствуют сохранившиеся старые фотографии, рассказал заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Эмиль Сейдалиев. Но когда к власти пришли большевики, ее разграбили.
После Великой Отечественной войны к восстановлению так и не приступили, не до этого было. Со временем развалины пропали. И сегодня единственное, что пока удалось найти — фундамент. Он зарыт почти метровым слоем грунта. Рядом погост.
В настоящее время раскопки ведут на площади в 25 квадратных метров. Но не исключено, что территорию расширят.
Часовня Святой Анны связана с именем известного русского художника Ивана Айвазовского. В 1859 году в возрасте 29 лет умерла сестра художника Анна. Иван Константинович для увековечения памяти сестры обратился в Святейший синод с просьбой воздвигнуть на свои средства часовню. На выкупленной территории в 1864 году часовню поставили. Главным ее украшением стала картина Айвазовского «Богоматерь с младенцем».
В 1920 году часовня подверглась разрушению. Была конфискована церковная утварь, ценные иконы. А в 1921 году бесследно исчезло полотно «Богоматерь с младенцем». В 1926 году часовню разобрали.