Дудергофское озеро почистят и благоустроят по аналогии с Суздальскими озерами

По аналогии с Суздальскими озерами на Дудергофском озере устранят незаконные сбросы и свалки, почистят реки, впадающие в водоем, удалят водную растительность и почистят дно. Следом создадут биоплато для самоочистки водоема и выпустят мальков. За состоянием гидросистем будут следить с помощью постоянного мониторинга.
По словам господина Корабельникова, Смольный разрабатывал комплекс мероприятий по восстановлению водоемов с учеными. Только на благоустройство Верхнего Суздальского озера, которое является наиболее популярным у отдыхающих, выделили 37 млн рублей. Подрядчику предстоит заняться территорией у пляжа.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера.