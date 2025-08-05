Дудергофское озеро почистят и благоустроят по аналогии с Суздальскими озерами

По аналогии с Суздальскими озерами на Дудергофском озере устранят незаконные сбросы и свалки, почистят реки, впадающие в водоем, удалят водную растительность и почистят дно. Следом создадут биоплато для самоочистки водоема и выпустят мальков. За состоянием гидросистем будут следить с помощью постоянного мониторинга.