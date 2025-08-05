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«Тратится много, а отдачи мы не видим». Лукашенко назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых

Лукашенко назвал суперперспективные направления для работы ученых.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует большей отдачи от белорусских ученых, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом было сказано 5 августа на совещании по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.

Глава государства обратил внимание на то, что в Беларуси затрачивается много средств на научные исследования, но нет должной отдачи.

— На финансирование научных исследований тратится много государственных средств, а должной отдачи мы не видим, — прокомментировал он.

Лукашенко заметил, что проводимые научные исследования в Беларуси дают пока лишь точечные положительные результаты. Но не происходит широкого внедрения их в экономику.

— Сегодня этого явно недостаточно, — подчеркнул лидер республики.

В связи с этим президент сказал о необходимости того, чтобы «белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт». Александр Лукашенко сказал, что хочет, чтобы ученые НАН занялись разработкой суперперспективных направлений.

— По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, может быть, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии, — перечислил белорусский президент.

Кстати, ранее Александр Лукашенко сказал о поддержке ученых и на что готов отдать последние деньги.

И недавно глава страны сказал, чего ждет от Белорусской железной дороги.

Тем временем ученые заявили о четвертой мощной вспышке на Солнце — что ждать белорусам.

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