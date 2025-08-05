Французская пара пригласила незнакомцев на свадьбу за деньги

Дженниер, актриса театра и телевидения, заметила флаер стартапа Invitin, предлагающего молодоженам продавать билеты на свадьбу. Причем есть несколько условий для визита на праздник: гости проходят отбор через анкету, соблюдают дресс-код и не публикуют фото без разрешения.
«Мы сначала удивились, но потом решили — почему бы и нет? Мы выбрали профили, которые нам понравились, и подумали, что это будет весело», — рассказала 48-летняя невеста в комментарии The Guardian.
Свадьба прошла в загородном поместье в часе езды от Парижа. В списке приглашенных — 80 взрослых и 15 детей, включая родственников из Англии, Португалии и Германии. Гости «по билетам» — трое мужчин и супружеская пара — пришли на весь свадебный день: от церемонии до ужина с живой музыкой и танцами.
«У нас много незамужних подруг, а мужчин меньше, — объясняет Дженнифер. — Мы подумали, что незнакомцы уравновесят компанию».
Одна из «нанятых» гостей — 29-летняя Лорен из пригорода Парижа. Она призналась, что редко бывает на свадьбах из-за небольшой семьи и с радостью воспользовалась шансом. «Хочется посмотреть на красоту, потанцевать. Мы даже подарок принесем», — говорит она.
Создательница приложения Invitin Катя Лекарски рассказала, что проект стартовал в этом году. Пока на участие согласились шесть пар. Средняя цена билета — от 100 до 150 евро (до 14 тысяч рублей), иногда больше, в зависимости от уровня мероприятия.
«Мы и так общаемся с незнакомыми людьми через приложения — на экскурсиях, ужинах, свиданиях. Почему бы не попробовать это и на свадьбе?» — поясняет Лекарски. Она додумалась до этого, когда пятилетняя дочь спросила, почему их не приглашают на свадьбы.