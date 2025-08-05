Французская пара пригласила незнакомцев на свадьбу за деньги

«Мы и так общаемся с незнакомыми людьми через приложения — на экскурсиях, ужинах, свиданиях. Почему бы не попробовать это и на свадьбе?» — поясняет Лекарски. Она додумалась до этого, когда пятилетняя дочь спросила, почему их не приглашают на свадьбы.