Власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава администрации Советского района столицы Александр Щекович.
По словам Щековича, имелись определенные планы, касающиеся сноса нескольких домов, расположенных по улице Богдановича в Минске. Он пояснил: дома было решено снести из-за строительства метро.
— Поскольку решено, что линия метро будет идти немного по-другому, часть запланированных домов сноситься не будет, — пояснил глава администрации Советского района.
Александр Щекович добавил, что на данный момент разрабатывается соответствующая документация и уже в ближайшее время жителями нескольких микрорайонов Советского района скажут, попадут их дома под снос или нет.
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