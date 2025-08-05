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Власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске

Власти решили не сносить дома на улице Богдановича в Минске из-за изменений в плане строительства метро.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава администрации Советского района столицы Александр Щекович.

По словам Щековича, имелись определенные планы, касающиеся сноса нескольких домов, расположенных по улице Богдановича в Минске. Он пояснил: дома было решено снести из-за строительства метро.

— Поскольку решено, что линия метро будет идти немного по-другому, часть запланированных домов сноситься не будет, — пояснил глава администрации Советского района.

Александр Щекович добавил, что на данный момент разрабатывается соответствующая документация и уже в ближайшее время жителями нескольких микрорайонов Советского района скажут, попадут их дома под снос или нет.

Ранее власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске.

Тем временем власти сказали, что новый мультикомплекс у Комаровского рынка в Минске будет достроен в 2026 году: «Бизнес-центр, киноконцертный зал, рестораны и кафе».

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».