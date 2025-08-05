Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 39

Автобус, ехавший из Луганска в Москву, врезался в опору пункта взимания платы в Тульской области. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей. В МВД заявили, что предварительной причиной аварии стал туман. Накануне регион накрыли сильные дожди, утром 5 августа МЧС выпустило предупреждения о плохой видимости. При этом в прокуратуре и СК отметили, что столкновение, предварительно, допустил водитель, который не справился с управлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».