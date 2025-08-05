«Шерсть облезла, пена из пасти». Бешеная собака напала на свою хозяйку в Брагинском районе

В Брагинском районе собака напала на пенсионерку. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Бешеная собака напала на сельчанку в деревне Галки Брагинского района 4 августа. В милицию позвонил 53-летний мужчин, сказав, что его пожилая мать укрылась в доме от собаки, которая на нее нападает.
Выяснилось, что 81-летняя пенсионерка была во дворе частного дома, когда на нее напал домашний пес. Собака искусала женщине руки и ноги. Еле отбившись, женщина закрылась в доме и позвонила сыну.
— На месте милиционеры увидели, что у агрессивной собаки наблюдаются признаки бешенства: шерсть облезла, пена из пасти, беспокойное и агрессивное поведение, — рассказали в пресс-службе.
Чтобы обезвредить больное животное правоохранители использовали табельное оружие.
Спасенную сельчанку передали медикам. Ей оказали помощь и отпустили домой.
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