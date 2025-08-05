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«Очень плох»: Анастасия Волочкова навестила родителей в Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова приехала в Петербург, чтобы навестить отца, которому недавно исполнилось 70 лет. Визит оказался эмоциональным — артистка поделилась воспоминаниями о семье, но отметила, что он «очень плох», не уточнив деталей.

Источник: соцсети Анастасии Волочковой

«Сегодня уже я в Петербурге, навестила папу. К сожалению, очень плох. Вчера исполнилось 70 лет, мы решили не двигаться», — рассказала прима. Параллельно рассказу она приветствовала туристов, катающихся по Крюкову каналу.

Волочкова также вспомнила забавный случай из прошлого: экскурсоводы на катерах по Крюкову каналу часто указывали на её дом, не подозревая, что мама балерины, бывшая экскурсовод, находилась прямо среди туристов. «Таксист как-то сказал маме: “В этом доме живёт Волочкова”. А она ответила: “Она ещё и в моей квартире живёт”», — вспомнила артистка.

Во время визита Волочкова также показала семейные фотографии и картины, включая работы своей дочери Арины, которая этой весной сыграла свадьбу в Петербурге.