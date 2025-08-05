«Очень плох»: Анастасия Волочкова навестила родителей в Петербурге

Волочкова также вспомнила забавный случай из прошлого: экскурсоводы на катерах по Крюкову каналу часто указывали на её дом, не подозревая, что мама балерины, бывшая экскурсовод, находилась прямо среди туристов. «Таксист как-то сказал маме: “В этом доме живёт Волочкова”. А она ответила: “Она ещё и в моей квартире живёт”», — вспомнила артистка.