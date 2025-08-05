В новосибирском метро запустили юбилейный вагон к 75-летию НГТУ

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, четыре вагона оформлены в виде мобильной выставки, рассказывающей о вкладе вуза в развитие города и страны, его научных достижениях и выдающихся выпускниках.
Градоначальник отметил, что сам является выпускником НГТУ, где обучался на радиотехническом факультете. По его словам, университет продолжает готовить высококлассных специалистов для ключевых отраслей промышленности, включая электронику, энергетику, машиностроение и авиацию.
Ранее сообщалось, что в новосибирском метро появился вагон-музей патриотической тематики.