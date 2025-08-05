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В новосибирском метро запустили юбилейный вагон к 75-летию НГТУ

5 августа на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась презентация нового тематического вагона, посвященного 75-летию Новосибирского государственного технического университета.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, четыре вагона оформлены в виде мобильной выставки, рассказывающей о вкладе вуза в развитие города и страны, его научных достижениях и выдающихся выпускниках.

Градоначальник отметил, что сам является выпускником НГТУ, где обучался на радиотехническом факультете. По его словам, университет продолжает готовить высококлассных специалистов для ключевых отраслей промышленности, включая электронику, энергетику, машиностроение и авиацию.

Ранее сообщалось, что в новосибирском метро появился вагон-музей патриотической тематики.