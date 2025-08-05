В тольяттинском «Акроне» поддержали возвращение пива на российские стадионы

«Красно-черные» выступили за пенное на аренах страны.
В России запрещено продавать алкоголь на стадионах и в других спортивных пространствах с 2005 года. Меру временно приостановили в период Чемпионата мира-2018.
Весной 2025-го министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что на арены можно было бы вернуть пиво. Однако дальше слов пока ничего не зашло. При этом гендиректор «молодых и звонких» Константин Клюшев поддержал идею.
«Однозначно надо возвращать. Здесь и сейчас не вижу каких-то больших денег от самой реализации. Средства будут в первую очередь будут уходить кейтеринговому оператору, а команда фактически заработает только роялти. Такая модель выстроена практически везде», — объяснил руководитель «Акрона».
Уверен: пенное на стадионах повысит частоту посещаемости игр. По его мнению, в стране нет клуба, который был бы против такой инициативы.
«Если говорить про спонсорские контракты, то здесь может быть неплохая точка для роста. Тем более играем в Самаре. Но по размеру и объему это несопоставимо с букмекерским рынком», — заявил Клюшев в разговоре с «Матч ТВ».
Недавно сообщали, что «красно-черные» продали более тысячи футболок с фамилией Дзюбы.
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