В Башкирии 4,3 тысячам беременным назначили единое пособие

С января 2025 года в Башкирии назначили единое пособие 4,3 тысячам будущим матерям. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда. Эта выплата предназначена для женщин из малообеспеченных семей, где доход на каждого члена семьи не дотягивает до прожиточного минимума.
Право на помощь имеют беременные, вставшие на учет в женской консультации до 12 недель. Подать заявление можно после этого срока, а выплаты начнут поступать с месяца постановки на учет (но не раньше шести недель беременности) и будут продолжаться до родов.
На пособие могут рассчитывать жительницы Башкирии при условии, что:
— работающие члены семьи зарабатывают не менее 89 760 рублей за расчетный период (4 МРОТ) или есть уважительные причины отсутствия доходов (например, уход за малышом до 3 лет);
— средний доход на человека ниже регионального прожиточного минимума (15 782 рубля в Башкирии);
— имущественные требования соответствуют нормам (учитывается недвижимость, земля и транспорт);
— заявители являются гражданами РФ.
Размер помощи варьируется от 50% до 100% прожиточного минимума, то есть от 8 601 до 17 202 рублей ежемесячно. При расчете учитываются все виды доходов: зарплаты, пенсии, стипендии, алименты и даже прибыль от сдачи жилья в аренду.
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