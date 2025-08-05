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Состав пригородного поезда Казань — Ижевск увеличили до семи вагонов

Электричка курсирует по данному направлению ежедневно, за исключением среды.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане приняли решение об увеличении состава пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ижевск — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

В частности, с 1 августа в вечерней электричке Казань — Ижевск количество вагонов увеличено до семи. Поезд курсирует по данному направлению ежедневно, за исключением среды. Аналогичное изменение коснулось и утреннего рейса Ижевск — Казань. С 1 августа состав там также увеличен до семи вагонов, курсирует ежедневно, кроме четверга.

Также с 1 августа в пригородных поездах Казань — Ульяновск и Казань — Бурундуки ввели новую остановку на станции Студенцы.

Напомним, в Татарстане в этом году планируют запуск мультимодального туристического маршрута до острова-града Свияжск. Новый маршрут объединит сразу три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и водный.