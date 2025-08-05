«Большое горе»: Ирина Слуцкая прокомментировала новости о смерти Гришина

Российская фигуристка Ирина Слуцкая в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила соболезнования родным и близким погибшего спортивного комментатора Александра Гришина.
Фигуристка отметила, что смерть Гришина — это большая утрата для всего спортивного сообщества.
— Я не знала его лично, но это, конечно, большое горе и утрата не только для близких, но и для мира спорта. Он, конечно, был профессионалом своего дела, мир фигурного катания привык к его голосу, и этот вид спорта ассоциировался с его голосом, поэтому это большое горе, — поделилась Ирина Слуцкая.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила, как не один раз комментировала спортивные чемпионаты в паре с Александром Гришиным. Она добавила, что он был «невероятно профессиональным человеком», который только недавно начал жить.
5 августа стало известно, что Александр Гришин погиб на 48-м году жизни из-за несчастного случая. Супруга журналиста уточнила, что инцидент произошел на железнодорожной станции во время сильного дождя. Позже появилась информация, что мужчина попал под электричку, возвращаясь домой с работы.