«Большое горе»: Ирина Слуцкая прокомментировала новости о смерти Гришина

— Я не знала его лично, но это, конечно, большое горе и утрата не только для близких, но и для мира спорта. Он, конечно, был профессионалом своего дела, мир фигурного катания привык к его голосу, и этот вид спорта ассоциировался с его голосом, поэтому это большое горе, — поделилась Ирина Слуцкая.