Роспотребнадзор: в Самарской области 3184 человека пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3184 человека, из них 1069 — дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 4 августа 2025 года.
За неделю с 28 июля по 3 августа новых случаев клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза не выявлено.
Рекомендации:
— При посещении лесов и парков надевайте закрытую одежду, светлые вещи и головной убор.
— Используйте репелленты от клещей, особенно в травянистых и кустарниковых зонах.
— После прогулки внимательно осматривайте тело и одежду.
— Если клещ присосался — не удаляйте его самостоятельно, обратитесь за медицинской помощью.
— Снятого клеща можно сдать на анализ в лабораторию.
— При появлении температуры, сыпи или болей после укуса — немедленно обратитесь к врачу.
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