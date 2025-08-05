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Роспотребнадзор: в Самарской области 3184 человека пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3184 человека, из них 1069 — дети.

С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3184 человека, из них 1069 — дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 4 августа 2025 года.

За неделю с 28 июля по 3 августа новых случаев клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза не выявлено.

Рекомендации:

— При посещении лесов и парков надевайте закрытую одежду, светлые вещи и головной убор.

— Используйте репелленты от клещей, особенно в травянистых и кустарниковых зонах.

— После прогулки внимательно осматривайте тело и одежду.

— Если клещ присосался — не удаляйте его самостоятельно, обратитесь за медицинской помощью.

— Снятого клеща можно сдать на анализ в лабораторию.

— При появлении температуры, сыпи или болей после укуса — немедленно обратитесь к врачу.

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