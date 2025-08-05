Эпидемиологи предупредили белорусов об опасном заболевании. Подробности озвучили в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В частности, сотрудники лаборатории иммунологии и клеточной биотехнологии НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии РЦГЭиОЗ напомнили белорусам об опасном заболевании — лямблиозе.
Специалисты обращают внимание, что указанное заболевание вызывают лямблии — микроскопические кишечные паразиты. Их основными зонами активности являются двенадцатиперстная кишка и начало тонкой кишки. Носителями названных паразитов указаны животные: крысы, собаки, кошки, мыши.
Эпидемиологи обращают внимание, что чаще всего лямблиозом можно заразиться в случае заглатывания воды во время купания или же при питье недоброкачественной воды. Также можно заразиться при пренебрежении гигиеной, в том числе после контакта с животными и после употребления в пищу недостаточно обработанных продуктов питания. Основными симптомами являются тошнота, диарея, боли в животе.
Тем временем трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском: «Мама мыла окна».
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».