Эпидемиологи предупредили белорусов об опасном заболевании

Эпидемиологи обращают внимание, что чаще всего лямблиозом можно заразиться в случае заглатывания воды во время купания или же при питье недоброкачественной воды. Также можно заразиться при пренебрежении гигиеной, в том числе после контакта с животными и после употребления в пищу недостаточно обработанных продуктов питания. Основными симптомами являются тошнота, диарея, боли в животе.