В Конгрессе США признали право Израиля на земли Палестины

Джонсон добавил, что многие люди воспринимают эту информацию иначе и называют эти территории «оккупированными» или «Западным берегом». Конгрессмен подчеркнул, что поддерживает Тель-Авив, и обратил внимание на то, что земля на Западном берегу Иордана имеет для его веры особую значимость.