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В Конгрессе США признали право Израиля на земли Палестины

Спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майкл Джонсон заявил, что Штаты признают право Израиля на территории Палестины. Политик имел в виду земли на западном берегу реки Иордан, уточняет израильская газета Times of Israel.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О принадлежности палестинских земель конгрессмен рассуждал во время визита в израильский город Ариэль на Западном берегу, пишет «Лента.ру».

«Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву», — цитирует выступление политика Times of Israel.

Джонсон добавил, что многие люди воспринимают эту информацию иначе и называют эти территории «оккупированными» или «Западным берегом». Конгрессмен подчеркнул, что поддерживает Тель-Авив, и обратил внимание на то, что земля на Западном берегу Иордана имеет для его веры особую значимость.

Ранее депутаты израильского парламента проголосовали за резолюцию о признании Западного берега реки Иордан территорией еврейского государства.

Десять стран (Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Нигерия, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ), а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества выступили против резолюции, которую в одностороннем порядке принял Израиль. Документ охарактеризовали как «вопиющее нарушение» международного права.