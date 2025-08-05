В космосе впервые в истории сварят пиво

Американская компания Starbase Brewing отправит на орбиту набор для пивоварения. Цель эксперимента MicroBrew-1 — изучить, как микрогравитация и космическая радиация влияют на процесс ферментации. О своих планах авторы исследования рассказали в соцсетях.
На борт доставят контейнер с сахарной жидкостью из солодового зерна и сублимированными дрожжами. Космонавт перемешает ингредиенты и запустит брожение в условиях невесомости. Готовую продукцию вернут на Землю для химического, сенсорного и микроскопического анализа.
Starbase Brewing рассчитывает, что эксперимент поможет адаптировать методы ферментации для применения в замкнутых системах на Марсе и улучшит пищевые технологии на Земле.
Недавно в Индии объявили о плане запустить в космос первого гуманоидного робота. Его решили назвать Вьоммитра, что переводится как «космический друг».