В космосе впервые в истории сварят пиво

На борт доставят контейнер с сахарной жидкостью из солодового зерна и сублимированными дрожжами. Космонавт перемешает ингредиенты и запустит брожение в условиях невесомости. Готовую продукцию вернут на Землю для химического, сенсорного и микроскопического анализа.