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В космосе впервые в истории сварят пиво

В исследовании примет участие космонавт, совершивший 26 полетов на МКС, — он оказался поклонником крафтовых напитков.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Starbase Brewing

Американская компания Starbase Brewing отправит на орбиту набор для пивоварения. Цель эксперимента MicroBrew-1 — изучить, как микрогравитация и космическая радиация влияют на процесс ферментации. О своих планах авторы исследования рассказали в соцсетях.

На борт доставят контейнер с сахарной жидкостью из солодового зерна и сублимированными дрожжами. Космонавт перемешает ингредиенты и запустит брожение в условиях невесомости. Готовую продукцию вернут на Землю для химического, сенсорного и микроскопического анализа.

Starbase Brewing рассчитывает, что эксперимент поможет адаптировать методы ферментации для применения в замкнутых системах на Марсе и улучшит пищевые технологии на Земле.

Недавно в Индии объявили о плане запустить в космос первого гуманоидного робота. Его решили назвать Вьоммитра, что переводится как «космический друг».