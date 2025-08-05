В Беларуси решили повернуть русло реки ради ее спасения

А сейчас гидрологический режим реки хотят вновь скорректировать. Причина в том, что спустя 100 лет на реке наблюдается значительное снижение уровня воды, составляющее примерно 1,5 метра. Последствиями этого стало изменение экосистемы и естественной среды обитания животных и птиц, в том числе краснокнижных.