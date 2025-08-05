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В Беларуси решили повернуть русло реки ради ее спасения

Русло реки, которая соединяется с Балтийским морем, поворачивают в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят повернуть русло реки, чтобы спаси ее, рассказали на СТВ.

Речь идет о реализации на территории Беловежской пущи экологического проекта по изменению русла реки Наревка в Каменецком районе.

Известно, что в конце девятнадцатого века русло Наревки менялось под нужды лесозаготовителей. Тогда реку повернули, чтобы удобнее сплавлять товарную древесину к Балтийскому морю.

А сейчас гидрологический режим реки хотят вновь скорректировать. Причина в том, что спустя 100 лет на реке наблюдается значительное снижение уровня воды, составляющее примерно 1,5 метра. Последствиями этого стало изменение экосистемы и естественной среды обитания животных и птиц, в том числе краснокнижных.

С июня 2025-го на реке работают мелиораторы, впервые выполняющими в Беларуси уникальную миссию: возвращают реку в старое русло.

Отмечается, что проект завершен пока только на 80%, но уже есть положительный результат — уровень воды в Наревке начал подниматься.

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