Минтруда Беларуси сказало о бесплатном получении ортопедической обуви и стелек. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, где и каким образом можно получить бесплатно специальные ортопедические обувь и стельки. Главным условием является показание врача. В Минтруда пояснили: дети до 18 лет без инвалидности могут получить указанное один раз в год, а дети с инвалидностью — два раза в год.
В пресс-службе отметили, что за обувью и стельками необходимо обращаться в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр или же его филиалы. Среди необходимых документов, которые понадобятся, указаны: заключение ВКК госорганизации здравоохранения — о нуждаемости ребенка в ортопедической обуви, паспорт или же другой документ, который удостоверяет личность. Также среди документов указано свидетельство о рождении ребенка.
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