Минтруда Беларуси сказало о бесплатном получении ортопедической обуви и стелек

В ведомстве пояснили, где и каким образом можно получить бесплатно специальные ортопедические обувь и стельки. Главным условием является показание врача. В Минтруда пояснили: дети до 18 лет без инвалидности могут получить указанное один раз в год, а дети с инвалидностью — два раза в год.