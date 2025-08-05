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Минтруда Беларуси сказало о бесплатном получении ортопедической обуви и стелек

Минтруда сказало, кто из белорусов может бесплатно получить ортопедическую обувь и стельки.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси сказало о бесплатном получении ортопедической обуви и стелек. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, где и каким образом можно получить бесплатно специальные ортопедические обувь и стельки. Главным условием является показание врача. В Минтруда пояснили: дети до 18 лет без инвалидности могут получить указанное один раз в год, а дети с инвалидностью — два раза в год.

В пресс-службе отметили, что за обувью и стельками необходимо обращаться в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр или же его филиалы. Среди необходимых документов, которые понадобятся, указаны: заключение ВКК госорганизации здравоохранения — о нуждаемости ребенка в ортопедической обуви, паспорт или же другой документ, который удостоверяет личность. Также среди документов указано свидетельство о рождении ребенка.

Ранее Минтруда Беларуси объяснило, может ли одна семья получить несколько видов помощи на детей к школе.

Кстати, власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».