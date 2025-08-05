«Это же крематорий»: на автобусы-душегубки жалуются владивостокцы

Так, в telegram-чат главы администрации Владивостока поступила жалоба на ненормативную температуру в задней части салонов новых автобусов, выставленных на маршрут № 77. В МЦУ уже ответили на эту претензию, что «ввиду конструктивных особенностей транспорта на данном маршруте температура в задней части салона немного выше, чем в средней или передней».
Заявительница, однако, не согласилась с тем, что температура лишь «немного» выше: «Кто-нибудь из чиновников сам пробовал проехать в новом автобусе в конце салона? Это же крематорий». Ситуация может усугубиться в сентябре, когда за счёт студентов резко увеличится пассажиропоток на маршрутах, связывающих материковую часть города с кампусом ДВФУ.
Также поступают жалобы на духоту в автобусах на маршрутах № 30 и № 92. По словам пассажиров, водители на вопросы о кондиционере отвечают, что «все вопросы к начальнику». Местные жители полагают, что владельцы транспортных компаний по каким-либо причинам не уведомлены о необходимости оснащать автобусы на внутригородских маршрутах системой климат-контроля (недавно были заключены новые муниципальные контракты на пассажирские перевозки). МЦУ Владивостока неизменно отвечает, что автобусы на указанных маршрутах последний раз проверяли в июле этого года, кондиционеры там были. Руководителям автотранспортных предприятий дано указание довести до всего водительского состава информацию о необходимости включения кондиционеров в жаркую погоду.
Сотрудниками администрации также были направлены письма в Роспотребнадзор и прокуратуру Приморского края для осуществления проверки и привлечения к ответственности нарушителей температурного режима в общественном транспорте. Однако «какие-либо управленческие и распорядительные полномочия в отношении данного нарушения у должностных лиц администрации Владивостока в силу закона отсутствуют».
Вероятно, пассажирам остаётся только поддерживать общественный резонанс вокруг проблемы в социальных сетях и СМИ, чтобы обратить на это внимание прокуратуры и других надзорных органов. Отметим, что проблема духоты в салонах сохраняется даже с уходом из Владивостока аномальной жары.