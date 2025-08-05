«Это же крематорий»: на автобусы-душегубки жалуются владивостокцы

Также поступают жалобы на духоту в автобусах на маршрутах № 30 и № 92. По словам пассажиров, водители на вопросы о кондиционере отвечают, что «все вопросы к начальнику». Местные жители полагают, что владельцы транспортных компаний по каким-либо причинам не уведомлены о необходимости оснащать автобусы на внутригородских маршрутах системой климат-контроля (недавно были заключены новые муниципальные контракты на пассажирские перевозки). МЦУ Владивостока неизменно отвечает, что автобусы на указанных маршрутах последний раз проверяли в июле этого года, кондиционеры там были. Руководителям автотранспортных предприятий дано указание довести до всего водительского состава информацию о необходимости включения кондиционеров в жаркую погоду.