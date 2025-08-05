«Был учителем»: Траньков признался, что шокирован новостью о смерти Гришина

Заслуженный мастер спорта России Максим Траньков в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новости о смерти спортивного комментатора Александра Гришина.
Траньков вспомнил, что на протяжении многих лет вел прямые эфиры с Гришиным на телеканале «Матч ТВ». Спортсмен добавил, что новость о смерти коллеги шокировала его.
— Конечно, новость шокирующая, я думаю, что все, кто интересуется фигурным катанием, понимают эту утрату, потому что он — голос фигурного катания, и я совсем не представляю, как будут теперь проходить наши эфиры без него, — поделился Максим Траньков.
Спортсмен добавил, что Александр Гришин блестяще разбирался во всех тонкостях и моментах фигурного катания, при этом не являясь профессиональным фигуристом. По его словам, смерть журналиста — это большая потеря для всей спортивной индустрии.
— Он был не только моим коллегой, но и моим учителем. Поэтому сложно говорить, но я приношу глубокие соболезнования его семье: супруге Насте, его маме, его маленькому ребенку, — рассказал «Вечерней Москве» Максим Траньков.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила, как не один раз комментировала спортивные чемпионаты в паре с Александром Гришиным. Она добавила, что он был «невероятно профессиональным человеком», который только недавно начал жить.
Российская фигуристка Ирина Слуцкая в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила соболезнования родным и близким погибшего Александра Гришина. Спортсменка сообщила, что его смерть — это большая утрата для всего спортивного сообщества.
5 августа стало известно, что Александр Гришин погиб на 48-м году жизни из-за несчастного случая. Супруга журналиста уточнила, что инцидент произошел на железнодорожной станции во время сильного дождя. Позже появилась информация, что мужчина попал под электричку, возвращаясь домой с работы.