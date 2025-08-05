В Воронеже объявили программу фестиваля «Русское лето»

Также они объявили финальную программу мероприятия. Так, на исторической площадке реконструкторы представят быт и вооружение эпохи Петра I, Отечественной и Первой мировой войн. Гостям продемонстрируют выставку речных судов и выступления на воде. Будет организован мастер-класс по приготовлению каши кулеш.
В литературном секторе пройдут творческие встречи и дискуссии с такими писателями, как Герман Садулаев, Алексей Волынец, Владимир Варава и Алексей Варламов. В поэтическом блоке поучаствуют Игорь Караулов, Амир Сабиров, Мария Ватутина, Анна Ревякина, Александр Пелевин и Даниэль Орлов.
В рамках исторического лектория выступят политолог и публицист Наталья Андросенко, публицист и блогер Александр Макушин, директор центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин, аналитик и блогер Сергей Переслегин, историк Максим Моисеев и антрополог Станислав Дробышевский.
На фестивале развернется дискуссия о многополярном мире и культурной политике стран-участников БРИКС.
На площадке, посвященной СВО, пройдут мастер-классы по современной экипировке и вооружению.
В конце фестиваля состоится концерт: выступят Аким Апачев, МК 5.45 в дуэте с Ромой Жиганом, Бранимир, «Лампасы» и коллектив «Криница» из Суджи Курской области.