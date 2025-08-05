В Воронеже объявили программу фестиваля «Русское лето»

Также они объявили финальную программу мероприятия. Так, на исторической площадке реконструкторы представят быт и вооружение эпохи Петра I, Отечественной и Первой мировой войн. Гостям продемонстрируют выставку речных судов и выступления на воде. Будет организован мастер-класс по приготовлению каши кулеш.