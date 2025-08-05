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Новосибирский зоопарк принимает свежие тыквы для животных

Учреждение принимает в дар свежие фрукты и овощи.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило начал ежегодную акцию — учреждение принимает в дар излишки свежих домашних овощей и фруктов для животных. Об этом сообщили в социальных сетях зоосада.

Как отметили в учреждении, особенно жители зоопарка любят свежую тыкву. Дачники с богатым урожаем начали приносить овощи ещё до официального старта акции.

— Особенно приветствуем тыкву, которая является любимым лакомством многих животных. Важно: прошлогодние запасы не подходят для питания животных. Специальный деревянный ящик установлен у главного входа со стороны парковки (улица Стасова), — поделились в зоопарке.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском зоопарке изменили расписание из-за сокращения светового дня. Теперь попасть на территорию можно до 20:30, а павильоны закроются в 21:00.