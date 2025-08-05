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Продавщица в Китае 13 лет помогает жителям вернуться домой

60-летняя Сун Мэйхуа открыла продуктовую лавку в старом районе города Чанша в 2012 году. В первый же месяц несколько девушек сказали, что свет у входа помогает им чувствовать себя в безопасности по пути домой.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: scmp.com

С тех пор Сун оставляет фонарь включенным всю ночь — без перерывов на протяжении 13 лет. Часы работы магазина она продлила до 2:00, а иногда провожает робких девушек домой. Жители называют ее «тетушка-фонарь», как сообщают в SCMP.

Для пенсионеров и школьников, которым сложно пользоваться мобильным, Сун перенесла стационарный телефон в магазин и разрешает бесплатно звонить домой. Аппарат приходится менять каждый год — он быстро изнашивается.

Если до адресата не дозвонились, Сун отправляет сообщение сама. А еще бесплатно хранит запасные ключи: многие соседи при отъезде отдают ей единственный комплект.

С Сун и ее мужем район знаком давно — они живут здесь более 20 лет. Раньше оба были без постоянной работы и получали пособие. Женщина говорит, что просто хочет вернуть добро, которое когда-то сама получила от соседей. «Это лавка, где дарят любовь», — пишут пользователи соцсетей.