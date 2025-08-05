Продавщица в Китае 13 лет помогает жителям вернуться домой

С Сун и ее мужем район знаком давно — они живут здесь более 20 лет. Раньше оба были без постоянной работы и получали пособие. Женщина говорит, что просто хочет вернуть добро, которое когда-то сама получила от соседей. «Это лавка, где дарят любовь», — пишут пользователи соцсетей.