Продавщица в Китае 13 лет помогает жителям вернуться домой

С тех пор Сун оставляет фонарь включенным всю ночь — без перерывов на протяжении 13 лет. Часы работы магазина она продлила до 2:00, а иногда провожает робких девушек домой. Жители называют ее «тетушка-фонарь», как сообщают в SCMP.
Для пенсионеров и школьников, которым сложно пользоваться мобильным, Сун перенесла стационарный телефон в магазин и разрешает бесплатно звонить домой. Аппарат приходится менять каждый год — он быстро изнашивается.
Если до адресата не дозвонились, Сун отправляет сообщение сама. А еще бесплатно хранит запасные ключи: многие соседи при отъезде отдают ей единственный комплект.
С Сун и ее мужем район знаком давно — они живут здесь более 20 лет. Раньше оба были без постоянной работы и получали пособие. Женщина говорит, что просто хочет вернуть добро, которое когда-то сама получила от соседей. «Это лавка, где дарят любовь», — пишут пользователи соцсетей.