В Башкирии на трассе Ишимбай — Мелеуз продолжается капитальный ремонт

В Башкирии ротремонтируют участок трассы между Ишимбаем и Мелеузом. Проект реализуется в рамках федеральной программы по развитию транспортной инфраструктуры.
Как сообщили в Министерстве транспорта региона, возле села Воскресенское строители завершили подготовку дорожного основания на двухкилометровом отрезке. В настоящее время началась укладка асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядчики приступят к обустройству обочин и нанесению разметки.
По словам министра транспорта Башкортостана Любови Минаковой, ранее эта дорога имела гравийное покрытие. Капитальный ремонт начался в 2023 году по инициативе руководителя региона Радия Хабирова. После завершения работ большегрузный транспорт перестанет проезжать через Воскресенское, что значительно улучшит условия жизни для двух тысяч местных жителей.
Обновленный участок планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
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