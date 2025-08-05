В Башкирии на трассе Ишимбай — Мелеуз продолжается капитальный ремонт

По словам министра транспорта Башкортостана Любови Минаковой, ранее эта дорога имела гравийное покрытие. Капитальный ремонт начался в 2023 году по инициативе руководителя региона Радия Хабирова. После завершения работ большегрузный транспорт перестанет проезжать через Воскресенское, что значительно улучшит условия жизни для двух тысяч местных жителей.