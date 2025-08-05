«Вась, Вася! Жители Тайланда просят больше такое не исполнять»: Павел Воля сделал замечание Василию «Пельменю» Камоцкому на шоу «Большой куш. Бангкок»

На ТНТ вышла очередная серия проекта «Большой куш. Бангкок», участие в котором принимает спортсмен из Красноярска Василий «Пельмень» Камоцкий в команде с Кириллом Сарычевым.
С самого старта шоу Камоцкий и Сарычев регулярно побеждают в различных испытаниях, однако, в новом выпуске удача оказалась не на их стороне, но при этом силачи всё-равно отличились.
Сначала во время большого испытания. Участникам команд необходимо было примерить на себя роли «водителя» тележки и того, кто будет эту тележку толкать. Задача стояла следующая — разогнать тележку и управлять ей так, чтобы попасть на самый выгодный участок поля — каждый сегмент размеченной «дороги» приносил определенное количество очков. Кто наберёт больше баллов — тот и победил.
Василию и Кириллу никак не удавалось прийти к нужной цели. Но после нескольких неудачных запусков «Пельмень», который толках своеобразный транспорт, опять проявил смекалку и предложил Сарычеву рабочую стратегию. Новая тактика не только возымела успех, но и насмешила окружающих: при разгоне тележки с Кириллом Камоцкий падал на живот, чем вызвал шуточные комментарии со стороны звезд. Не удержался и один из ведущих шоу — Павел Воля.
«Вась, Вася! Жители Тайланда просят больше такое не исполнять — в Паттайе началось землетрясение», — обратился Воля к «Пельменю».
«Я в курсе!», — рассмеялся Камоцкий.
Тяжеловесам не удалось занять первое место в испытании, но своим подходом они обезопасили себя от попадания в конец турнирной таблицы.
Позже, во время церемонии обмена чемоданами, Камоцкий и Сарычев вновь не оставили других участников равнодушными к своим действиям — силачи первыми за время проекта посягнули на чемодан боксеров Константина Дзю и Дениса Лебедева, которые за все пять выпусков шоу никому не отдавали свой «аксессуар».
«Константин с Денисом вот сидят и сидят. Не меняются ни с кем и не меняются. Вот решили с ними поменяться», — заявили Василий и Кирилл.
Однако обладание чемоданом боксеров оказалось недолгим — Дзю и Лебедев вернули его обратно буквально через пару минут — когда настала их очередь для обмена.
«Что наше, то наше! Нагло как ведете себя», — отшутился Дзю и обратился к соперникам.
По итогам обмена Василий и Кирилл остались в безопасности с нейтральным чемоданом — без денег и черной метки, и продолжат свое пребывание в шоу «Большой куш. Бангкок».