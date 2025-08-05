«Вась, Вася! Жители Тайланда просят больше такое не исполнять»: Павел Воля сделал замечание Василию «Пельменю» Камоцкому на шоу «Большой куш. Бангкок»

Сначала во время большого испытания. Участникам команд необходимо было примерить на себя роли «водителя» тележки и того, кто будет эту тележку толкать. Задача стояла следующая — разогнать тележку и управлять ей так, чтобы попасть на самый выгодный участок поля — каждый сегмент размеченной «дороги» приносил определенное количество очков. Кто наберёт больше баллов — тот и победил.