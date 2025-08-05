Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске запустили новый троллейбусный маршрут № 7 м, но пока он ходит не по маршруту

Маршрут заменит существующий под номером 7.

Источник: Комсомольская правда

1 августа в Омске начал работу новый троллейбусный маршрут № 7 м, который должен облегчить жизнь жителям новостроек на улице Крупской. Он следует через центр до микрорайона Зеленая Река. Однако уже в первый день пассажиры заметили, что транспорт движется не по заявленной схеме.

Согласно первоначальному маршруту, троллейбус должен был свернуть с улицы 70 лет Октября направо, на улицу Крупской, а затем продолжить движение по бульвару Архитекторов. На практике же троллейбус поворачивает налево, на улицу Комарова, как это делает обычная «семерка». Затем он следует по улицам Перелета и Ватутина, выезжает на Лукашевича и останавливается у конечной остановки.

В департаменте транспорта Омска редакции рассказали, что что действующая схема движения является временной. В настоящее время проводятся работы по доработке контактной сети на участке между улицами Крупской и 70 лет Октября. Именно поэтому маршрут временно запущен в объезд. В администрации заверили, что как только работы будут завершены, троллейбус начнет курсировать по улице Крупской, как и планировалось.

Также стало известно, что первоначально рассматривался вариант движения троллейбуса по улице Комарова мимо автовокзала с выходом на Лукашевича. Однако маршрут был скорректирован с учётом пожеланий жителей улицы Ватутина.

Ранее мы писали, что омичам предложили поучаствовать в выборе концепции нового современного светомузыкального фонтана.