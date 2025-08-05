В Омске запустили новый троллейбусный маршрут № 7 м, но пока он ходит не по маршруту

В департаменте транспорта Омска редакции рассказали, что что действующая схема движения является временной. В настоящее время проводятся работы по доработке контактной сети на участке между улицами Крупской и 70 лет Октября. Именно поэтому маршрут временно запущен в объезд. В администрации заверили, что как только работы будут завершены, троллейбус начнет курсировать по улице Крупской, как и планировалось.