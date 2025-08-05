В Омске запустили новый троллейбусный маршрут № 7 м, но пока он ходит не по маршруту

1 августа в Омске начал работу новый троллейбусный маршрут № 7 м, который должен облегчить жизнь жителям новостроек на улице Крупской. Он следует через центр до микрорайона Зеленая Река. Однако уже в первый день пассажиры заметили, что транспорт движется не по заявленной схеме.
Согласно первоначальному маршруту, троллейбус должен был свернуть с улицы 70 лет Октября направо, на улицу Крупской, а затем продолжить движение по бульвару Архитекторов. На практике же троллейбус поворачивает налево, на улицу Комарова, как это делает обычная «семерка». Затем он следует по улицам Перелета и Ватутина, выезжает на Лукашевича и останавливается у конечной остановки.
В департаменте транспорта Омска редакции рассказали, что что действующая схема движения является временной. В настоящее время проводятся работы по доработке контактной сети на участке между улицами Крупской и 70 лет Октября. Именно поэтому маршрут временно запущен в объезд. В администрации заверили, что как только работы будут завершены, троллейбус начнет курсировать по улице Крупской, как и планировалось.
Также стало известно, что первоначально рассматривался вариант движения троллейбуса по улице Комарова мимо автовокзала с выходом на Лукашевича. Однако маршрут был скорректирован с учётом пожеланий жителей улицы Ватутина.
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