Строительство Дворца спорта начали в Ростове-на-Дону

Новый Дворец спорта в Ростове-на-Дону планируют возвести в рамках реконструкции стадиона «Труд» к осени 2027 года. Об этом со ссылкой на заместителя главы регионального минстроя Сергея Вифлянцева сообщает агентство «Интерфакс».
— Начали реализацию реконструкции стадиона «Труд». В марте был заключен государственный контракт со сроком до 31 августа 2027 года, стоимость — 3,1 млрд рублей. Надеемся на досрочное завершение проекта, — прокомментировал Сергей Вифлянцев.
По словам чиновника, планируется создание многоуровневого манежа с залами для игровых видов спорта. К этому моменту строительная готовность объекта — 10%.
Напомним, по данным властей региона, трибуны манежа смогут вмещать одну тысячу посетителей. При этом сам манеж собираются оборудовать беговыми дорожками, секторами для прыжков и толкания ядра. Речь идет о площадке для круглогодичной подготовки спортсменов.
Подпишись на нас в Telegram.