Строительство Дворца спорта начали в Ростове-на-Дону

Новый Дворец спорта в Ростове-на-Дону планируют возвести в рамках реконструкции стадиона «Труд» к осени 2027 года. Об этом со ссылкой на заместителя главы регионального минстроя Сергея Вифлянцева сообщает агентство «Интерфакс».