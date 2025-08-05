На берегах античной Акры в Крыму обнаружили уникальную находку

На берегах древнего городища Акра в Восточном Крыму археологи обнаружили уникальную находку. Об этом сообщает «Крым 24».
Раскопками занимаются сотрудники Эрмитажа и Института истории материальной культуры РАН. Работы ведутся на участке побережья площадью 100 квадратных метров. Специалисты обнаружили находку с лапидарной надписью. Уточняется, что речь идет о части мраморной плиты. Там сохранились четыре строки с четким шрифтом и аккуратными буквами.
Этот фрагмент мог принадлежать древнему декрету II века до нашей эры. Предположительно, он изготовлен из проконесского мрамора.